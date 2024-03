Cîrstoiu, un Băsescu nereușit Va jur ca mi-aș fi dorit sa scriu despre altceva, cum ar fi lucrarile bazei de la Kogalniceanu, o combinație care sigur va trece de 3 miliarde de euro! Dar, cum Tolontan are drepturi de autor pentru „Eu scriu ce vreau!”, am raspuns „prezent” la subiectul zilei și, uite-așa, pașii m-au purtat spre conferința de […] The post Cirstoiu, un Basescu nereușit first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- PNL arata astazi lumii și țarii ca Romania conteaza, are un cuvant de spus, poate deveni un loc unde se gandesc și se scriu noi platforme politice, spune Nicolae Ciuca, in deschiderea congresului PPE, care se desfașoara la București.

- Mai multe autovehicule militare straine au fost implicate, luni, intr-o tamponare in lant care s-a produs pe DN 1, in zona localitatii prahovene Baicoi. "La data de 4 martie, in jurul orei 11,30, politistii Serviciului Rutier au fost sesizati despre faptul ca pe Drumul National 1, in zona localitatii…

- Cristian Tudor Popescu a intervenit in scandalul momentului dintre soții Șoșoaca, dupa ce plicul primit de senatoare s-a dovedit ca nu conținea substanțe interzise. Jurnalistul susține ca acea scrisoare ar fi putut sa și-o trimita singura pentru a parea o victima in fața votanților care o susțin. "Aici…

- 1. Steagul bicolor la pozele de profil a avut un preț uriaș. O sa spuneți ca aceste centuri de socializare nu sunt canale diplomatice. Din pacate, sunt. De la nea Basescu pana la Herr Iohannis, Romania a fost o centura de socializare. Sarbatorile de iarna s-au terminat de un parastas și ceva (o luna…

- „Cu profunzime și prospețime, cu brutalitate și tandrețe deopotriva, Giulia Caminito scruteaza societatea și expune cele mai adanci cicatrici ale saraciei și umilinței“-Il Foglio.Romanul a fost tradus in 22 de țari și a caștigat, in 2021, premiile Campiello și Strega Off și a fost finalist la Premiul…

- Marți, 9 ianuarie, s-a desfașurat ședința comisiei de sistematizare a circulației in care a fost luata decizia privind pietonalizarea strazilor Kogalniceanu, Universitații, Iuliu Maniu și reglementarile de circulație complementare.

- Cornel Dinicu, patronul pensiunii Ferma Dacilor din localitatea Tohani, unde a avut loc incendiul devastator in urma caruia au murit 8 persoane, a scris pe Facebook o "spovedanie publica", in care vorbeste de viata sa, despre familie, de incercarile in afaceri si reitereaza c ...

- „De doi ani jumate, interesul vizavi de care a plecat toata aceasta criza interna a fost fuziunea cu PNL Cițu. Și eu m-am opus. Si atunci, un grup a zis: E clar, trebuie sa-l dam la o parte ca sa ne cațaram pe funcții pe la diverși. Acum cațararea e spre USR. Eu ma opun acestui demers. Faptul ca au…