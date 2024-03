Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Bucuresti, senatoarea Gabriela Firea a susținut, luni, ca nu va diseca decizia coaliției de guvernare cu privire la susținerea lui Catalin Cirstoiu pentru Primaria Generala a Capitalei, aratandu-și sprijinul la alegerile din 9 iunie.

- Medicul Catalin Cirstoiu, managerul Spitalului Universitar București – propunerea PSD-PNL pentru Primaria Capitalei, este prezent la Palatul Victoria pentru a purta discuții cu liderii coaliției. Potrivit unor surse politice, Gabriela Firea și Sebastian Burduja ar fi fost desemnați sa conduca campania…

- Coalitia de guvernare analizeaza marti varianta ca PNL sa aiba candidatul la Primaria Sectorului 1, iar PSD candidatii la Sectoarele 2 si 5, au precizat surse politice. In privinta medicului Catalin Cirstoiu, acesta nu se va inscrie in niciun partid si va candida ca independent sustinut de cele doua…

- Zi de foc pentru Coaliție! Liderii PNL și PSD ii baga pe liderii organizației din București in ședința de urgența de la prima ora. Asta dupa ce, ieri, au decis cum vor imparți Capitala, dar și cine va candida din partea Coaliției.Potrivit unor surse, PSD și PNL merg pe liste comune ‘de sus pana jos’…

- Medicul Catalin Cirstoiu a fost ales, luni, candidatul Coaliției pentru Primaria Generala a Capitalei. Potrivit surselor „Adevarul”, in cadrul ședinței Coaliției de luni, pe langa decizia privind candidatul la primaria Capitalei, s-au decis candidați comuni la sectoare.

- "Eu nu pot sa-i anulez șansele lui Sebastian Burduja, din punctul mei de vedere el este opțiunea PNL; sigur ca are probleme ca e tanar, dar poate fi o opțiune de viitor. Asta e opțiunea PNL; in rest suntem foarte deschiși", a afirmat Rareș Bogdan. Europoralmentarul liberal a mai afirmat ca "noi nu-l…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a precizat ca in cazul in care medicul Catalin Cirstoiu ar urma sa fie candidatul Coaliției la Primaria Generala acesta are șanse sa-l invinga pe Nicușor Dan.

- Surse politice susțin ca liderii PSD si PNL, Marcel Ciolacu si Nicolae Ciuca, au cazut de acord ca alegerile sa fie comasate. Comasarea ar viza atat alegerile locale cu alegerile europarlamentare, cat si alegerile prezidențiale cu cele parlamentare. Tot surse politice au declarat ca ințelegerea vine…