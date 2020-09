Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 21 aug – Sputnik. Accidentul a avut loc in satul Pascani din raionul Cahul. Victima, un barbat de 51 de ani, ar fi dormit, beat, pe marginea unui drum din localitate. Soferul – un tanar de 28 de ani, sustine ca nu l-ar fi observat pe barbat deoarece in zona strada este slab luminata.…

- CHIȘINAU, 19 aug - Sputnik. Accidentul rutier a fost inregistrat in noaptea de marti, in localitatea Copceac din raionul Ceadar-Lunga. Potrivit oamenilor legii, conducatorul auto care se afla in stare de ebrietate nu ar fi respectat regulamentul circulatiei rutiere si ar fi intrat pe banda de asteptare…

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca in perioada: 17 august 2020 - 07 noiembrie 2020, va fi suspendat traficul rutier pe strada Sf. Petru, tronsonul cuprins intre str. A. Hijdeu și A. Iancu și pe strada A. Hijdeu, tronsoanele cuprinse intre str. Ismail și Sf. Petru și Tighina și Ismail, in legatura…

- Inspectoratul Național de Securitate Publica al IGP a depistat circa 100 de incalcari rutiere au fost depistate de INSP și DP in doar 7 zile de verificari. Mai mult de jumatate din numarul total de autovehicule sunt exploatate cu defecțiuni tehnice. In perioada 30 iulie – 6 august, pe teritoriul municipiului…

- Saptamina trecuta Consiliul municipal Chișinau a luat o decizie privind dezvoltarea comerțului stradal (comerțul cu amanuntul) in capitala, stabilind o formula de amplasare a chioșcurilor și gheretelor, precum și a taxelor care urmeaza a fi platite in bugetul local. In Conceptul comerțului stradal,…

- Ploaia de aseara a facut ravagii in Chisinau. Mai multe strazi s-au umplut cu apa, iar un bloc de pe strada Cuza Voda din sectorul Botanica a fost inundat. Oamenii au ramas neputinciosi in fata puhoiului.

- Ploaia face ravagii in capitala. Mai multe strazi au fost inundate, iar pe str. Albișoara și Calea Ieșilor mașinile au inotat la propriu prin șuvoaie. Imaginile au invadat internetul și au stirnit nu doar admirație, dar și spaima. Mai mulți copaci au fost rupți de vint, iar orașul Chișinau s-a transformat…

- In perioada 20 iunie (ora 06:00) - 21 iunie 2020 (ora 20:00), va fi suspendat traficul rutier pe str. A. Pușkin, pe tronsonul str. A. Șciusev și str. București. Masura este luata in legatura cu desfașurarea lucrarilor de reabilitare a rețelelor termice de S.A.