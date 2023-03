Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier pe toate tronsoanele de drumuri nationale, judetene si comunale din Maramures se desfasoara in conditii de iarna, iar stratul de zapada a ajuns in Muntii Pietrosul Rodnei la 75 de centimetri, a informat, sambata, purtatorul de cuvant al Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta…

- Circulația rutiera se desfașoara azi in condiții de iarna. Au cazut precipitații sub forma de ploaie in zonele joase, iar in rest a nins, spune Dan Buca. purtatorul de cuvant al CJSU Maramures. Zapada framantata se gasește depusa pe carosabilul DN18 in Pasul Gutai, Dealul Hera și in Pasul Prislop. Celelalte…

- Vremea va fi deosebit de calda. Cerul va fi variabil, mai mult noros in cursul noptii cand local va ploua. La munte vor fi precipitatii mixte. Vantul va sufla slab la moderat, cu unele intensificari in zona montana inalta. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 9 si 12 grade, iar cele minime intre…

- Traficul rutier se desfasoara in conditii de iarna, duminica, pe toate tronsoanele de drumuri nationale, judetene si comunale din judetul Maramures, iar vizibilitatea este sub 150 de metri pe DN 18, in Pasul montan Prislop, a informat purtatorul de cuvant al CJSU, Dan Buca. Fii la curent cu…

- Traficul rutier pe toate tronsoanele de drumuri europene, nationale, judetene si comunale din judet se desfasoara in conditii de iarna, iar stratul de zapada cazut la statia meteo Iezer din Muntii Pietrosul Rodnei masoara 40 de centimetri, a informat, vineri, purtatorul de cuvant al CJSU Maramures,…

- Traficul rutier pe toate tronsoanele de drumuri nationale, judetene si comunale din Maramures se desfasoara in conditii de iarna, iar cea mai scazuta temperatura a fost inregistrata luni dimineata – minus 15 grade Celsius – la statia meteorologica Iezer din Muntii Pietrosul Rodnei si in orasul Targu…

- Pe toate tronsoanele de drumuri nationale, judetene si comunale din judet se circula in conditii de iarna, iar cel mai mare strat de zapada depus, de 50 de centimetri, s-a inregistrat la statia meteo Iezer din Muntii Pietrosul Rodnei, a informat, vineri, purtatorul de cuvant al CJSU Maramures, Dan Buca.…

- 770 de tone de material antiderapant au fost folosite in acțiunile de deszapezire și de combatere a poleiului pe drumurile județene Circulația rutiera se desfașoara in condiții de iarna Consiliul