Stiri pe aceeasi tema

- Construcții Erbașu, liderul uneia dintre cele trei asocieri care au ofertat modernizarea Garii de Nord București a depus zilele trecute contestație privind atribuirea contractului catre un SRL obscur și o firma de apartament.Construcții Erbașu este singura firma menționata la categoria firme…

- Potrivit unui anunt facut de Compania Nationala de Cai Ferate, asocierea dintre o firma din Maramures si alta din Bucuresti este responsabila de modernizare, iar investitia, facuta din fonduri nerambursabile, se ridica la aproape 420 de milioane de lei. Durata proiectarii si executiei lucrarilor este…

- Cea mai mare gara din Romania urmeaza sa fie mordernizata de doua firme – una din Maramures care detine un complex turistic si una din Bucuresti cu un singur angajat. Investiția, realizata prin fonduri nerambursabile ale Programului Operational Transport (POT), in valoare de 419,8 milioane de lei, va…

- In localitatea Cicarlau zilele ce urmeaza vor avea loc lucrari pentru executarea unei rigole, astfel ca circulatia autovehiculelor va fi restrictionata, astfel: Incepand de vineri, 25 august, ora 13.00, circulația autovehiculelor de mare tonaj (peste 7,5 tone) va fi inchisa pe strada Valea Mare. Sambata,…

- Incepand de maine 11 august, prioritațile de circulație la intersecția strazilor Forestierului din Baia Sprie cu str. Oborului din Baia Mare, respectiv cu strada Pietroasa, cea care vine dinspre Satu Nou de Sus, vor fi modificate conform planului de situație atașat. ⚠️ Prioritatea de circulație prin…

- Reprezentantii Vital anunta intreruperea furnizarii apei potabile marti, 11 iulie, in intervalul orar 09.00 – 14.00, in Baia Mare,str. Macului (case), pentru cuplare la rețea. Chiar daca aceste lucrari creeaza disconfort locuitorilor din zona, ele sunt necesare pentru imbunatațirea serviciilor oferite…

- Partidul REPER (Reinnoim Proiectul European al Romaniei) este incantat sa anunțe deschiderea filialei locale Baia Mare precum și a filialei județene REPER Maramureș. Aceasta decizie marcheaza un pas semnificativ in consolidarea și extinderea prezenței partidului in aceasta regiune. In cadrul Adunarii…

- In organizarea ISU Maramureș pe Stadionul Municipal “ Viorel Mateianu” din Baia Mare s-a desfașurat etapa județeana a concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare și private pentru situații de urgența. La competiție au participat 6 echipaje, castigatoare ale intrecerilor zonale, desfașurate…