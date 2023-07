Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Chișinau informeaza ca, in perioada 23 iunie - 26 iunie 2023, va fi suspendat traficul rutier la intersecțiile: str. 31 August 1989 - str. Alexandr Pușkin, str. Alexandru cel Bun - str. Alexandr Pușkin, str. Alexandru cel Bun - str. Mitropolit Gavriil Banulescu - Bodoni. Masura…

- Atenție, șoferi! Dintr-un camion a cazut pamant amestecat cu nisip, joi dimineața, pe DN 6 la urcarea pe autostrada A1. Șoferii sunt sfatuiți sa circule cu prudența pana la remedierea problemei.

- Un accident rutier s-a produs la intersecția bulevardului Ștefan cel Mare cu strada Mitropolit Gavriil Banulescu Bodoni din capitala. Autoritațile municipale anunța ca este afectata circulația troleibuzelor din zona. Ruta nr. 4 este redirecționata pe bd. Stefan cel Mare și Sfint - str. Ion Creanga,…

- Autoritațile municipale, anunța desfașurarea in weekend a mai multor tirguri cu produse autohtone in sectoarele capitalei. Acțiunile au drept scop susținerea producatorilor locali și asigurarea locuitorilor capitalei cu marfuri agricole de sezon. In sectorul Buiucani Pe teritoriul adiacent edificiului…

- ”Pe toti cei 30 de kilometri ai amplasamentului pe care i-am vizitat astazi se lucreaza, sunt peste 840 de oameni si 520 de utilaje in santier. Acest santier are o evolutie buna in ultima perioada, s-a ajuns la un stadiu fizic executat de aproximativ 33%, pastram ca si termen de finalizare a lucrarilor…

- Autoritațile au instituit restricții de trafic pe un sector al Autostrazii A4 Ovidiu-Agigea pentru efectuarea unor lucrari..Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane anunța ca, marți in vederea inlocuirii portalului avariat de pe Autostrada A4 Ovidiu-Agigea, pe calea nr. 2 (sensul…

- 26 de oameni au murit intr-un teribil accident de circulație care a avut loc in Mexic, unde un camion tip VAN care transporta persoane și semiremorca unui camion au ars. Autoritațile nu gasesc insa cabina camionului implicat in accident, și nici pe șofer, scrie site-ul televiziunii TV Azteca.Accidentul…

- Doua companii, una din Turcia și una din Romania, vor sa elaboreze studiile de fezabilitate pentru largirea la trei benzi a autostrazilor A1, A2 și A3. In urma expirarii perioadei de depunere a ofertelor, astazi au fost depuse 2 oferte pentru elaborarea Studiilor de Fezabilitate pentru ????????????????????????????????…