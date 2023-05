Stiri pe aceeasi tema

- Prima autospeciala de Poliție marca BMW, din lotul recent achiziționat de statul roman pentru Poliția Rutiera, a fost distrus in municipiul Cluj-Napoca. Conform publicației locale Știri de Cluj, evenimentul a avut loc in aceasta dimineața, pe strada Teodor Mihali, din cartierul Gheorghieni, fiind implicate…

- In perioada 2 mai – 15 iulie 2023, circulația rutiera va fi inchisa pe strada Corneliu Coposu, din zona sensului giratoriu de la intersecția strazii Gheorghe Doja cu strada Corneliu Coposu, pana la intersecția strazii Corneliu Coposu cu strada Avram Iancu. Aceste restricții vor fi impuse pentru realizarea…

- Astazi, la orele pranzului, un accident de circulație a avut loc in sensul giratoriu de pe Bulevardul Independenței, langa reprezentanța Dacia. N-au rezultat victime, dar traficul in zona a fost aglomerat minute in șir. Se pare ca unul dintre șoferi nu a pastrat banda de circulație in sens și a acroșat…

- Un biciclist care efectueaza servicii de curierat alimentar a fost lovit azi in sensul giratoriu situat in aproliere de Iulius Mall, in Cluj-Napoca. „A intervenit o ambulanța SMURD de la Detașamentul 1 Cluj-Napoca. Paramedicii au acordat prim ajutor calificat unui barbat, pe care l-au transportat ulterior…

- Primaria Municipiului Dej anunța continuarea intervențiilor pe strada Mircea cel Batran, dupa finalizarea turnarii primului strat de asfalt pe tronsonul cuprins intre sensul giratoriu din strada 1 Mai (zona Bisericii greco- catolice) și sensul giratoriu din Piața 16 Februarie (zona Judecatoriei Dej).…

- In urma consultarilor finale care au avut loc in comisia de sistematizare a traficului s-a ajuns la o varianta de fluidizare a traficului mult mai optima pentru necesitațile cetațenilor turdeni și a tuturor participanților la trafic. Astfel, incepand de maine, strada Avram Iancu ramane cu un sens de…

- Incepand cu data de 15 martie va fi inchis sensul de circulație spre Cluj Napoca a strazii Avram Iancu, pe sectorul cuprins intre strada Castanilor și strada Andrei Mureșanu. Astfel, se va circula pe un singur sens dinspre Turda Noua ( Spitalul Municipal) inspre cartierul Bai. De asemenea, incepand…

- Incepand cu data de 15 martie va fi inchis sensul de circulație spre Cluj Napoca a strazii Avram Iancu, pe sectorul cuprins intre strada Castanilor și strada Andrei Mureșanu. Astfel, se va circula pe un singur sens dinspre Turda Noua ( Spitalul Municipal) inspre cartierul Bai. De asemenea, incepand…