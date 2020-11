Metrorex informeaza ca astazi. 11.11.2020, in intervalul 09:37 - 09:51, pe Magistrala 1 de metrou, circulatia trenurilor s-a desfasurat cu dificultate in urma unei defectiuni tehnice aparute la un tren pe firul 1 de mers. Traficul de calatori nu a fost intrerupt, circulatia fiind reorganizata pe relatia statiilor Mihai Bravu - Nicolae Grigorescu. Pentru informarea calatorilor, in statii s-au facut anunturi cu privire la modul de reorganizare a circulatiei. Incepand cu ora 09:51, circulatia trenurilor pe Magistrala 1 a fost reluata in conditii normale. Va multumim pentru intelegere si va prezentam…