Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia trenurilor CFR Calatori se desfasoara in conditii de iarna severa, iar trenul IR 1770 Galati - Bucuresti Nord are o intarziere de 180 de minute, dupa ce automotorul Desiro a fost inlocuit in statia Faurei cu locomotiva cu vagoane, din cauza gerului, a informat marti operatorul feroviar national…

- Trenul Galați – Faurei a avut intarzieri de 160 de minute, marți, iar alte trei garnituri au intarziat pana la 100 de minute din cauza gerului, care a afectat șina de cale ferata. CFR Calatori transmite c

- Trenul Galați – Faurei a avut intarzieri de 160 de minute, marți, iar alte trei garnituri au intarziat pana la 100 de minute din cauza gerului, care a afectat șina de cale ferata. CFR Calatori transmite ca oamenii nu au avut de suferit. Potrivit CFR Calatori, traficul feroviar a fost intrerupt…

- Circulatia a trei trenuri de calatori a fost afectata marti de temperaturile scazute. In doua dintre cazuri, sinele s-au rupt din cauza gerului. Trenul R 5202 Siculeni-Focsani, cu circa 30 de calatori, a inregistrat intarziere de 160 de minute si a stationat in statia Targu Ocna, de la ora 7.00,…

- ​În noaptea de sâmbata spre duminica au început sa circule trenurile dintre Gara de Nord și Aeroport, iar biletul costa 4 lei pentru calatoria care dureaza între 20 și 25 de minute. Din cauza unor probleme tehnice ale CFR Infrastructura în zona Mogoșoaia au aparut dimineața…

- Circulatia pe drumurile judetene se desfasoara in conditii de iarna dupa ce, in cursul noptii de luni spre marti, au fost inregistrate ninsori, au informat reprezentantii Consiliului Judetean (CJ) Vaslui. Vicepresedintele institutiei, Ciprian Trifan, a precizat ca nu au fost semnalate pana acum probleme…

- Circulatia trenurilor se desfasoara cu dificultate, marti dimineata, pe magistrala care face legatura intre Bucuresti si Constanta, unde viteza de deplasare a garniturilor feroviare este redusa din cauza rafalelor puternice de vant. Doua trenuri au ramas blocate din cauza unei defectiuni. Conform…