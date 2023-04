Stiri pe aceeasi tema

- Circulația rutiera pe cele doua poduri din Navodari (Canal și Ecluza) se va desfașura in sistem reversibil incepand de joi, 27 aprilie, ora 06.00, transmite Primaria Navodari prin intermediul unui comunicat. Astfel, de la 06.00 pana la ora 14.00, de la luni pana vineri, circulația rutiera se va deasfașura…

- O degajare puternica de fum a fost semnalata, miercuri dupa-amiaza, la statia de metrou Costin Georgian, calatorii fiind evacuati. Circulatia trenurilor de metrou este oprita pe ambele sensuri. ISU Bucuresti-Ilfov anunta ca nu sunt victime, iar pompierii cauta focarul. Potrivit ISU Bucuresti-Ilfov,…

- Reuniunea extraordinara a Comitetului de Monitorizare a Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027, astazi, la Calarași! Intrevederea a avut pe agenda subiecte deosebit de importante pentru viitoarele proiecte finanțate din fonduri europene, pentru Dambovița imbunatațirea rețelei de drumuri județene…

- Pompierii de la Detașamentul 1 Cluj-Napoca intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut pe centura Valcele-Apahida. In accident au fost implicate un autotren și o autoutilitara. Din fericire nu exista persoane incarcate. Un tanar de 26 de ani a fost evaluat de echipajul SMURD de terapie…

- A mai fost incercata si pe vremea Gabrielei Firea, dar s-a renuntat rapid la ea. Banda unica pentru transportul in comun revine in Capitala si in mandatul lui Nicusor Dan. Viceprimarul Stelian Bujduveanu, cu atribuții in transportul public, a anunțat ca vor fi implementate benzi unice pentru autobuze…

- Conform datelor furnizate de Institutul Național de Sanatate Publica, in a doua saptamana a lunii ianuarie au fost inregistrate, in Romania, 140.000 cazuri de infectii respiratorii și gripa. Azi romanii sunt mai relaxați: 60% nu dețin stocuri de medicamente de acasa Studiul in domeniul farmaceutic…

- CARAMBOL, circulația a fost inchisa pe ambele sensuri ale Autostrazii A1, intre km. 225 și km. 237, din cauza poleiului pe un tronson de 12 km. (ambele sensuri) de la intrarea pe DN7 (Sibiu-Valcea) și pana la km. 237 (nod rutier Mohu). Duminica seara, s-a produs un carambol cu șase mașini. Accidentul…

- Pe DN2, utilajele DRDP Buzau au reușit sa patrunda de pe ambele sensuri, atat de la Buzau spre Ramnicu Sarat, cat și de la Ramnicu Sarat spre Buzau. Incep sa se degajeze mașinile pe ambele sensuri. Cauza blocajului a fost derapajul unui autocamion care nu era pregatit de iarna Din acest motiv utilajele…