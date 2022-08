Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Publica Locala a Municipiului Baia Mare aduce la cunoștința tuturor participanților la trafic ca in data de 25 august de la ora 20:00 pana in 26 august, ora 5:00 circulația rutiera va fi restricționata pe str. Mihai Eminescu, tronsonul cuprins intre str. Granicerilor și str. Dumbravei. Oficialii…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, vineri, 19 august 2022, pe autostrada A1 Sibiu – Sebeș, tronsonul kilometric 270 -265, in zona localitații Saliște, județul Sibiu, sensul de deplasare catre Sibiu, va fi restricționata banda doi, pentru curațare zona mediana,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, astazi, 11 august, pe sensul catre Pitești al autostrazii A1 București – Pitești, pe tronsonul kilometric 30 – 32, pe raza localitații Bolintin Vale, este restricționata a doua banda pentru a permite colectarea nisipului…

- Primaria Municipiului Turda anunța participanții la trafic ca maine, 27 iulie 2022, in intervalul orar 05:00-15:00, circulația rutiera va fi restricționata pe un sector de drum al strazii Mihai Eminescu. Tronsonul de drum unde accesul va fi interzis este cuprins de la intersecția cu strada Argeșului…

- Maine de la ora 18, la Muzeul Judetean de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare va fi o seara dedicata melomanilor. Reprezentanti de marca ai culturii romanesti din cadrul Operei Nationale Romane din Cluj-Napoca vor oferi un concert de muzica clasica, intr-un ambient de exceptie . Momentul se intampla…

- Circulația transportului public pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfant, tronsonul strazii Mitropolit G. Banulescu - Bodoni și A. Pușkin, va fi suspendat, duminica, 19 iunie, in legatura cu desfașurarea unei intruniri culturale in Piața Marii Adunari Naționale.

- Maine, 4 iunie, de la ora 14, in Parcul Central Baia Mare, va avea loc inaugurarea primului loc de joaca si recuperare pentru persoane cu dizabilitati din judet. „Rotaract Baia Mare, a avut sprijinul Lidl Romania si al Fundatiei Comunitare Oradea pentru accesarea fondurilor necesare achizitionarii acestor…

- Circulația restricționata pe podul de peste raul Argeș, in acest weekend. Primaria Municipiului Pitești anunța ca in zilele de sambata-duminica, 28 -29 mai, in intervalul orar 20:00-08:00, circulația pe podul de peste raul Argeș va fi restricționata (fara intreruperea circulației). Se vor efectua lucrari…