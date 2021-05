Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Metrorex, intre orele 11:15 - 11:56, circulatia pe Magistrala 1 s-a desfasurat cu dificultate ca urmare a unei caderi de tensiune in calea de rulare, in statia de metrou Pantelimon.Circulatia a fost reorganizata, pe un singur fir, in sistem pendula, intre statiile Costin Georgian si Titan.Echipele…

- Circulatia trenurilor de metrou a fost reluata in conditii normale pe Magistrala 4, a informat miercuri Metrorex. Traficul s-a desfasurat cu dificultate, din cauza unei probleme tehnice aparute la statia de metrou 1 Mai, firul 1.

- Circulatia trenurilor de metrou pe Magistrala 4 se desfasoara cu dificultate, din cauza unei probleme tehnice aparute la statia de metrou 1 Mai, firul 1, informeaza marti Metrorex. Potrivit companiei, acest lucru are loc incepand cu ora 8:03, pe fondul unei probleme tehnice identificata la calea de…

- Mai multe probleme tehnice impiedica desfașurarea traficului in condiții optime la metroul bucureștean, miercuri dimineața. Mextrorex a anunțat ca defecțiunile au aparut intre stațiile Gara de Nord 2 și Grivița.Iata anunțul celor de la Metrorex: "Metrorex informeaza ca astazi, 12.05.2021, incepand cu…

- Circulatia se desfasoara pe un fir, alternativ, duminica, pentru aproximativ 30 de minute, pe DN 59 Timisoara - Deta, in zona localitatii timisene Sag, din cauza unui accident soldat cu trei persoane ranite, informeaza Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane. Potrivit…

- Circulatia trenurilor de metrou intre statiile Piata Unirii 2 si Brancoveanu s-a efectuat in sistem pendula vineri dimineata, din cauza unei urgente medicale semnalate intr-un tren la statia de metrou Piata Unirii 2, a informat Metrorex. "Metrorex informeaza ca astazi, 02.04.2021, incepand cu ora 9:13,…

- Circulația trenurilor de metrou a fost modificata pe Magistrala 2 din cauza unei urgențe medicale care a aparut vineri, intr-un tren aflat in stația Piața Unirii 2. Metrorex anunța ca vineri, incepand cu ora 9:13, din cauza unei urgențe medicale semnalate intr-un tren la stația de metrou Piața…

- Circulatia trenurilor de metrou a fost reorganizata miercuri dimineata in sistem pendula intre statiile Gara de Nord 2 - Grivita, pe firul 1 (Magistrala 4), din cauza unei avarii la reteaua electrica. In aceste conditii sunt inregistrate intarzieri minime de circa 2-3 minute, informeaza Metrorex intr-un…