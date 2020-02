Stiri pe aceeasi tema

- Traficul feroviar este oprit temporar la intrare in statia CF Mihaesti (linia CF Rosiori Nord - Caracal), din cauza unui deranjament tehnic la macazul care asigura trecerea de pe firul I pe firul II, informeaza CFR SA. "Personalul de specialitate al Regionalei CF Craiova este prezent la fata locului…

- Vagonul unui tren de marfa a deraiat in aceasta seara la Șimian, județul Mehedinți. La km 352+00, zona Erghevita, comuna Șimian, a deraiat vagonul nr. 8 al unui tren de marfa aparținand CFR Marfa, informeaza ISU Mehedinți. Trenul era format din 12 vagoane și era incarcat cu carbune. Circulația pe CF…

- Circulația trenurilor de calatori care asigura legatura intre București și Moldova a fost reluata prin stația Ploiești Triaj, anunța CFR SA, conform Mediafax.Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA anunța ca trenurile de calatori care asigura legatura intre București și Moldova circula pe…

- - etapa studiu de fezabilitate - Bucuresti, 09 decembrie 2019. Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” SA și CONSIS PROIECT S.R.L au semnat contractul pentru elaborarea studiului de fezabilitate, prima etapa a programului de modernizare a Garii de Nord București. Contractul, in valoare de 11,3 milioane…

- Drumarii au actionat in ultimele 12 ore cu 608 utilaje si au raspandit aproximativ 4.220 de tone de material antiderapant pentru a mentine practicabila si in conditii de siguranta reteaua rutiera nationala, informeaza, marti, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Conform…

- In incendiul izbucnit in trenul interregio IR 1825, care circula aseara pe relatia Bucuresti – Targu Jiu, doua dintre vagoane au fost distruse aproape in intregime. Incidentul a avut loc in gara din localitatea Maldaieni, nefiind inregistrate victime in randul celor circa 100 de pasageri care se aflau…

- Circulatia feroviara s-a reluat in conditii normale pe firul I, pe intervalul CF Maldaieni-Mihaesti, informeaza purtatorul de cuvant al CFR SA, Oana Branzan. "Compania Nationala de cai ferate CFR SA va informeaza ca, incepand cu ora 8:15, s-a reluat circulatia feroviara in conditii normale…

- UPDATE: Potrivit ISU Teleorman, incendiul izbucnit la cele doua vagoane de tren in stația Maldaeni a fost stins. In timp ce disloca vagoanele la care a izbucnit incendiul, de restul trenului, șeful de tren s-a intoxicat cu fum. ISU Teleorman a transmis ca el este conștient, cooperant și i se administreaza…