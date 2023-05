Circa 20.000 de profesori sunt așteptați la cel mai mare miting din ultimii ani, care va incepe, marți, la ora 11.00, in Piața Victoriei și va continua cu un marș pana la Cotroceni, in jurul orei 15.00. Brigada Rutiera a Capitalei anunța o serie de restricții de trafic pentru buna desfașurare a evenimentului. Astfel, incepand cu ora 10.00, se va resistematiza traficul rutier in Piața Victoriei, asigurandu-se doua benzi pe sens in fața Guvernului, pe Bd. Aviatorilor circulandu-se doar catre Bd. Lascar Catargiu. De asemenea, se va restricționa traficul gradual pentru staționarea autocarelor pe Șos.…