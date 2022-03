Circa 1,5 milioane de copii au fugit din Ucraina de la începutul invaziei ruse. UNICEF: Sunt expuși riscului de a fi traficați In jur de 1,5 milioane de copii au parasit Ucraina de la inceputul invaziei ruse, pe 24 februarie, a estimat sambata UNICEF, citata de CNN , care avertizeaza asupra pericolului la care sunt expuși copiii care fug din calea bombardamentelor. Pe langa aceștia, ”nenumarați alți” copii sunt stramutați in interiorul țarii pe masura ce razboiul din Ucraina continua, a transmis UNICEF, intr-un comunicat. „Razboiul din Ucraina duce la stramutari masive și la fluxuri de refugiați – condiții care ar putea duce la o creștere semnificativa a traficului de persoane și la o criza acuta de protecție a copiilor”,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

