Circa 11 mii de locuri de munca vacante au fost propuse cetațenilor din intreaga țara de catre Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM). Potrivit ANOFM, in profil teritorial, cele mai multe locuri vacante sint inregistrate in municipiile Chișinau - 4555, Balți – 847 și Orhei – 562. Cele mai puține locuri de munca libere se atesta in raioanele Drochia – 35 și Dubasari – 31. P