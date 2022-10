Stiri pe aceeasi tema

- Clubul de vacanța la muzeu: Peste 100 de copii și-au petrecut o parte din vacanța de vara la Muzeul de Științele Naturii Aiud Clubul de vacanța la muzeu: Peste 100 de copii și-au petrecut o parte din vacanța de vara la Muzeul de Științele Naturii Aiud Muzeul de Științele Naturii Aiud din cadrul Centrului…

- Potrivit ISU Mehedinti, doua echipaje de pompieri din cadrul Statiei Vanju Mare au intervenit, marti dimineata, pentru salvarea victimelor unui accident rutier, produs intre doua autoturisme."La sosirea pompierilor, cinci persoane din autoturismele implicate in accident necesitau ingrijiri medicale,…

- Un targ de carte, lansari de volume, concerte, expozitii, ateliere pentru copii, proiectii de film, sesiuni de lectura publica si dezbateri academice vor fi organizate in cadrul festivalului "Strada de C'Arte", care va avea loc de luni pana duminica, potrivit Agerpres.Potrivit unui comunicat al Bibliotecii…

- Viceprimarul unei comune doljene s-a stins din viața la doar 44 de ani in timp ce se afla in vacanța in Grecia cu familia, scrie cotidianul local Gazeta de Sud . Viceprimarul comunei Grecesti, Daniel Sorin Calu, a murit sambata. Se pare ca acesta ar fi suferit un accident vascular. Barbatul se afla…

- Vacanta de cosmar pentru 41 de copii, cazati intr-o pensiune din Valcea care a luat foc azi-noapte. 16 dintre ei au ajuns la spital cu atacuri de panica sau intoxicati cu fum. Alaturi de copii erau și 10 insotitori.

- Consiliul Județean Vrancea, prin Biblioteca Judeteana „Duiliu Zamfirescu” va invita in zilele de 11, 18 și 25 august 2022, la Biblioteca de Vacanta, care se va desfasura in Crangul Petrești intre orele 16.00 si 20.00. Aflat la cea de-a XIV-a editie, programul Biblioteca de Vacanta isi propune sa ofere…

- Peste 37% dintre romani și-au redus bugetele pentru vacanța anul acesta, in timp ce mai mult de un sfert nu vor pleca deloc in concediu și nu au alocat nici un ban in acest sens, rezulta dintr-un sondaj realizat de CEC Bank in parteneriat cu comparatorul bancar FinZoom.ro. In ceea ce privește sumele…

- ”Peste 37% dintre romani si-au redus bugetele pentru vacanta anul acesta, in timp ce mai mult de un sfert nu vor pleca deloc in concediu si nu au alocat nici un ban in acest sens”, rezulta dintr-un sondaj realizat de CEC Bank in parteneriat cu comparatorul bancar FinZoom.ro. In ceea ce priveste sumele…