- Fostul primar al municipiului Galati Marius Stan si senatorul Nicolae Marin deschid listele de candidati ai Pro Romania pentru alegerile locale din septembrie, cei doi intrand in cursa pentru Primaria Galati, respectiv pentru Consiliul Judetean (CJ) Galati, potrivit Agerpres.Dupa depunerea…

- PNL a transmis listele de consilieri locali si de consilieri judeteni cu care va candida la alegerile locale din 27 septembrie ac. Pe cea judeteana se afla nume de primari cu care partidul spera „sa traga lista in sus“, castigand cat mai multe mandate.

- Consiliul Local se reuneste intr-o sedinta extraordinara care se desfasoara online. Pe ordinea de zi sunt aproape 10 proiecte de hotarare. Printre acestea se numara noi alocari de fonduri pentru clubul de fotbal, preluarea la Primariei a tronsoanelor de drum din DN24 care tranziteaza municipiul, aprobarea…

- MISIUNE… Liberalii, in frunte cu ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, au luat cu asalt Birourile de Circumscriptie Electorala pentru a-si depune candidaturile in principalele orase, dar si la Consiliul Judetean. Primii au fost cei de la Husi, care in frunte cu Alexandru Nechifor, au dat semnalul ca cine…

- Surse politice ne-au declarat ca alti trei actuali consilieri PSD ar fi „dezertat" si se vor regasi pe lista PNL pentru CL: Daniela Tautu, Florentin Ciobotaru si Calin Scripcaru, dar nu e clar acum daca vor fi pe loc eligibil (Biroul Permanent Judetean al PNL va valida ordinea abia duminica). Revenind…

- Apropierea alegerilor se resimte si in Consiliul Judetean. Daca, in judet, cativa primari PSD din comune, si chiar municipiul resedinta, au trecut la PNL, in CJ, primii consilieri au dezertat ieri la PMP. Coalitia care a dominat pana acum Consiliul Judetean a avut parte de un soc la sedinta de plen…

- Liberalii sunt pregatiti pentru alegerile de la sfarsitul lunii septembrie. In aceste zile, PNL Lugoj si-a stabilit candidatii la alegerile pentru Consiliul Local si Consiliul Judetean, asta dupa ce inca din luna februarie au decis ca presedintele filialei, Claudiu Buciu, sa il infrunte pe Francisc…