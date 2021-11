Stiri pe aceeasi tema

- Ciprian Tatarușanu (35 de ani) a fost titular in derby-ul AC Milan - Inter, scor 1-1, din Serie A, și a fost decisiv pentru echipa sa. Portarul roman a aparat un penalty, in minutul 27, avand o intervenție excelenta la execuția lui Lautaro Martinez. Ciprian Tatarușanu explica penalty-ul aparat in AC…

- Ciprian Tatarușanu (35 de ani) a fost integralist in remiza pe care AC Milan a obținut-o contra lui FC Porto, scor 1-1, in runda cu numarul 4 a grupei B din Liga Campionilor. Toate meciurile serii din Liga Campionilor sunt live AICI In absența francezului Mike Maignan, Ciprian Tatarușanu a prins al…

- AC Milan merge ceas în Serie A (noua victorii din zece etape), iar Ciprian Tararușanu a avut o evoluție laudata contra celor de la AC Torino (1-0). Portarul român a surprins cu o declarație dupa meci, acesta dându-le dreptate fanilor care nu au avut încredere în el. Astfel,…

- Ciprian Tatarușanu (35 de ani) a fost integralist in victoria lui AC Milan, scor 1-0 contra lui Torino, in runda cu numarul 10 din Serie A. Evoluțiile lui Ciprian Tatarușanu sunt din ce in ce mai sigure. La al 4-lea meci consecutiv ca titular pentru AC Milan in acest sezon, portarul roman a scapat…

- Ciprian Tatarușanu a primit cuvinte de lauda din partea jurnaliștilor italieni, portarul fiind titular pentru a patra oara la AC Milan în acest sezon din Serie A. Trupa lui Stefano Pioli a trecut de Torino (1-0) și a urcat provizoriu pe primul loc al ierarhiei din Italia. La al patrulea…

- AC Milan traverseaza o perioada buna în Serie A, avâdn victorii pe linie în ultimele cinci partide din campionat. Dupa accidentarea recenta a lui Maignan, Ciprian Tatarușanu a devenit titularul echipei, iar tehnicianul Stefano Pioli susține ca românul se afla "în creștere"."Este…

- AC Milan, la primul meci al portarului roman Ciprian Tatarusanu in acest sezon, a invins-o pe Hellas Verona cu scorul de 3-2, sambata, pe San Siro, dupa ce a fost condusa cu 2-0, in etapa a 8-a a campionatului de fotbal al Italiei. Caprari (7) si Barak (24 - penalty) au marcat pentru oaspeti,…