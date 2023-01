Stiri pe aceeasi tema

- Dennis Man a reusit un nou gol in Serie B. Atacantul de 24 de ani a marcat in meciul Brescia – Parma, din etapa a 17-a. Titularizat de Fabio Pecchia, internationalul roman a avut nevoie de numai 16 minute pentru a deschide scorul. A avut o executie de varf autentic. ⚽ 15′ DEEEEENNISSSSS! Valenti crossa…

- Nicolae Stanciu a reusit o pasa de gol in derby-ul pentru titlu Wuhan Three Towns – Shandong, scor 1-1, din etapa a 30-a a campionatului Chinei. Mijlocasul roman s-a facut din nou remarcat. Pe primul loc in competitia interna, echipa lui Stanciu era obligata sa nu piarda pentru a mentine avansul de…

- Steliano Filip și-a gasit o noua echipa, la cinci luni dupa ce s-a desparțit de Dinamo. Cu cine a semnat fostul capitan al dinamoviștilor. Conform playsport.ro, Steliano Filip s-a ințeles cu Mezokovesd, echipa de pe locul noua din campionatul Ungariei. Romanul a semnat cu maghiarii pe doi ani și jumatate.…

- Mesajul lui Olimpiu Morutan, dupa evolutia stelara din Pisa – Cosenza 3-1. Morutan a reusit o dubla de senzatie in partida cu Cosenza. Olimpiu Morutan a facut cel mai bun meci al sau la Pisa. Romanul a fost ridicat in slavi de presa din Italia dupa ce a reusit doua goluri. Dupa meci, Morutan a […] The…

- Cristi Chivu a primit cel mai frumos cadou de ziua sa. Inter U19 s-a calificat in play-off-ul UEFA Youth League chiar in ziua in care antrenorul a implinit 42 de ani. Inter U19 a facut spectacol cu Plzen U19, scor 4-2. Nikola Iliev a reusit „poker-ul” care a trimis echipa lui Chivu in play-off-ul competitiei.…

- Frank Ribery s-a retras oficial din fotbal! Francezul a postat un mesaj emotionant pe retelele de socializare, prin care isi anunta fanii ca a luat decizia de a nu mai evolua ca jucator profesionist. Frank Ribery a evoluat ultima data pentru Salernitana, timp de un sezon. Fostul mijlocas francez a scris…

- Karim Benzema a primit un mesaj superb, din partea iubitei sale, dupa ce a cucerit Balonul de Aur. Atacantul de la Real Madrid a fost felicitat de noua sa partenera de viata. Karim Benzema a cucerit pentru prima data in cariera Balonul de Aur. Starul francez a primit trofeul mult ravnit intr-o gala…

- Bogdan Lobonț n-a stat deloc pe ganduri, cand a fost intrebat daca a cunoscut in cariera un lider mai important decat legendarul Francesco Totti. Fostul mare portar al Romaniei, poreclit „Pisica”, l-a nominalizat pe conaționalul alaturi de care a jucat la Ajax și la naționala: Cristi Chivu. Lobonț a…