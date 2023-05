Stiri pe aceeasi tema

- Venita dupa eșecul suferit in manșa tur a semifinalelor UEFA Champions League cu Inter (2-0), AC Milan nu și-a revenit și a facut un pas greșit și in campionat. Echipa antrenata de Stefano Pioli a pierdut in deplasarea de la Spezia, scor 2-0.

- Campioana Italiei va juca contra celor de la Spezia cu o echipa cu destule rezerve, antrenorul Stefano Pioli sperand in recuperarea unor titulari pentru returul cu Inter de marți, din semifinalele Ligii Campionilor. Intr-o perioada in care lupta pe doua fronturi, pentru un loc in finala Ligii Campionilor…

- Fabio Capello (76 de ani), fost antrenor la echipe precum AC Milan, Juventus, Real Madrid sau AS Roma, a laudat prestația echipelor italiene din acest sezon de cupe europene. Serie A are doua echipe in semifinalele Champions League(Inter și AC Milan), doua in semifinalele Europa League (Juventus și…

- Inter nu concepe sa se impiedice la retur de Benfica și vrea revanșa cu Milan pentru semifinala de-acum 20 de ani. „Fara Liga, doar opt jucatori ar fi siguri ca vor ramane la Inter, iar antrenorul va fi demis”, scrie Tuttosport. In prima manșa, „nerazzurrii” au invins, scor 2-0. Dupa succesul și evoluția…

- Deși a fost titular pentru AC Milan in prima manșa a optimilor Ligii Campionilor , caștigata impotriva englezilor de la Tottenham, Ciprian Tatarușanu a fost eliminat de italieni de pe lista pentru cupele europene.

- Mario Ielpo (59 de ani), fost portar la AC Milan, a analizat prestațiile lui Ciprian Tatarușanu. Caștigtator a 5 trofee cu AC Milan, printre care Cupa Campionilior (1994) și doua titluri in Serie A (1994 și 1995), Mario Ielpo a laudat prestațiile pe care Tatarușanu le-a avut dupa accidentarea lui Mile…

- Ciprian Tatarușanu (37 de ani), portarul lui Milan, a pastrat poarta intacta la meciul cu Monza, din Serie A. Campionii Italiei au caștigat cu 1-0. Este al treilea meci consecutiv fara gol primit de Tatarușanu, in Serie A și Champions League. Au trecut 353 de minute de la ultimul gol incasat de Ciprian,…

- Stefano Pioli (57 de ani), antrenorul campioanei Italiei, AC Milan, pregatește doua surprize pentru meciul cu Tottenham Hotspur, din faza „optimilor” de finala din UEFA Champions League. Tehnicianul „diavolului milanez” va pastra sistemul folosit la meciul cu Torino, scor 1-0, din runda cu numarul…