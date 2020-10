Stiri pe aceeasi tema

- Vali Craciunescu este un artist talentat, dar nu prea manierat. Cantarețul și-a uitat buna creștere acasa, insa trabucul l-a avut asupra lui in permanența. Ce imagini rușinoase au surprins Paparazzi Spynews.ro cu vedeta.

- FCSB a anunțat in aceasta seara revenirea lui Ștefan Cana (20 de ani) dupa imprumutul fundașului la Farul Constanța. Ciprian Marica, patronul dobrogenilor, este nevoit sa caute acum un inlocuitor. „Sigur ca e o pierdere pentru noi. E un jucator nascut in 2000 de care aveam nevoie, insa cei de la Steaua…

- Chiar daca ultima perioada a fost dificila pentru toata lumea, iata ca Marius Copil n-a uitat de pasiunea sa. Ce a facut tenismenul in plina zi, dupa ce a ieșit din casa! Paparazzi Spynews.ro au surprins tot momentul!

- Accident rutier in judetul Ialomita.In aceasta dimineata, in jurul orei 07:00, pe raza municipiului Urziceni s a produs un accident de circulatie soldat cu pagube materiale.Din verificarile efectuate a reiesit ca in timp ce un barbat de 29 de ani din municipiul Urziceni conducea un autoturism pe strada…

- Mircea Geoana a devenit un personaj mai puțin vizibil in lumea mondena, de cand a decis sa se retraga din politica, insa atunci cand acesta iese la plimbare cu „Mihaela, dragostea mea”, nimenu poate sa nu il observe, cu atat mai puțin Paparazzi Spynews.ro care i-au observat fiecare gest.

- Daniel Mandroiu (21 de ani), mijlocașul ofensiv al lui Bohemians (Irlanda), nu a jucat in meciul cu Dundalk (2-1) dintr-un motiv mai puțin obișnuit. Conform unui comunicat oficial al celor de la Bohemians, Moandroiu a fost indisponibil pentru partida din etapa cu numarul 7 a campionatului din cauza…

- Nu doar ca tinerii nu au cerut ajutor, dar l-au si mutat pe scaunul soferului, sa lase senzatia ca el ar fi fost la volan. Apoi au disparut fara urma. Cinci tineri s-au urcat, in total, in masina si au pornit la plimbare, cu viteza, dupa cum spun anchetatorii. Tocmai din aceasta cauza, la un moment…

- Adrian Mutu pare sa nu fie aproape deloc speriat de pandemia de coronavirus din lume, mai ales cand il vedem aproape zilnic pe la terase și cafenele, in compania prietenilor sai. Paparazzi SpyNews.ro au surprins imagini cu „Briliantul” in timp ce poarta o discuție foarte importanta...la telefon.