Ciprian Dascalu va fi noul economist sef si director de cercetare la Banca Comerciala Romana (BCR) din 15 ianuarie, a anuntat, luni, banca. El ii succede lui Horia Braun-Erdei, numit la 1 noiembrie 2019 presedinte executiv (CEO) al Erste Asset Management Romania. In varsta de 40 de ani, Ciprian Dascalu lucreaza in sistemul bancar din 2003, acumuland o experienta consistenta in macro si micro economie, piete financiare si modele economice, dar si in statistica, managementul riscului, retail & corporate banking. Inainte de a se alatura echipei BCR, el a detinut pozitia de economist sef al ING Bank…