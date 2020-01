Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" SA a atribuit un contract de prestari servicii firmei Romind Tamp;G. Societatea va oferi servicii de verificare a mijloacelor de protectie electroizolante.Descrierea contractuluiServicii de verificare mijloace de protective electroizolanteAchizitia…

- Sebastian Burduja, vicepresedinte PNL si presedinte PNL Sector 1, a renuntat la functia de membru in Consiliul de Supraveghere al Transelectrica, ca urmare a faptului ca a fost numit secretar de stat in cadrul Ministerului Finantelor, a anuntat acesta...

- Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice ldquo;Transelectrica" SA informeaza publicul investitor ca, in conformitate cu notificarea lui Sebastian Burduja, inregistrata la nivelul Companiei in data de 17 decembrie 2019, acesta nu mai are, incepand cu data prezentei, calitatea de membru provizoriu…

- Consiliul de Supraveghere al Transelectrica l-a numit pe Catalin Nitu presedinte al Directoratului companiei pe un mandat de 4 luni, cu incepere efectiva din 21 decembrie, potrivit unui comunicat postat pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti. De asemenea, Consiliul a ales vineri si noii membri provizorii…

- Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" SA a atribuit un contract, in urma unei licitatii publice, pentru achizitia de separatoare hidrocarburi ulei pentru platforma betonata in statia Tulcea Vest.Atribuirea a avut loc in data de 3 decembrie 2019, iar 180.713,23 lei este…

- Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice ldquo;Transelectrica" SA informeaza actionarii si investitorii ca, in conformitate cu atributiile statutare si legale, Consiliul de Supraveghere intrunit in sedinta in data de 02.12.2019: minus; a ales in functia de Presedinte al Consiliului de Supraveghere…

- Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice ldquo;Transelectrica" SA informeaza publicul interesat cu privire la faptul ca urmatorii membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere, desemnati potrivit Hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 24, 25, 26, 27, 28 si 29 din data…

- Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica a anuntat ca in sedinta de miercuri Consiliul de Supraveghere a prelungit cu doua luni mandatul actualului director executiv al companiei, Claudia-Gina Anastase.