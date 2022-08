Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a declarat ca isi doreste ca Parcul Lacul Morii, cu o suprafata de 16,6 hectare, sa devina unul dintre principalele puncte de atractie din Capitala, estimand ca zona ar putea fi amenajata pana in 2025.

- Introducerea unui tarif de parcare in București a generat un val de nemulțumire in randul șoferilor, in Capitala fiind oricum o adevarata aventura sa gasești un loc de parcare. Primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu, explica, cu cifre și date, care ar fi costurile pentru amenajare locurilor de parcare…

- Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a transmis, marti, ca a lansat un concurs international de solutii pentru amenajarea zonei Lacului Morii. Potrivit acestuia, in concurs vor intra pentru proiectare Parcul Crangasi, zona adiacenta digului, insula, digul pana la Chiajna si zona adiacenta acestuia…

- Primarul Sectorului 6 din București a declarat la Digi24 ca, potrivit noului regulament, Poliția Locala nu poate da amenzi, daca persoana care a parcat ilegal nu este la mașina. Astfel, spune Ciprian Ciucu, pe langa Poliția Locala, este nevoie de intervenția Brigazii Rutiere și a Poliției Naționale.…

- Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, apreciaza ca administratia Capitalei ar trebui sa se concentreze asupra unor obiective "mai realizabile", precum repararea liniilor de tramvai, decat sa insiste "pe proiecte faraonice si scumpe, fara cap si coada", cu trenuri urbane. Fii la curent cu cele…

- Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, propune reglementari privind publicitatea comerciala in Bucuresti, avand in vedere "harababura" din punctul de vedere al modului in care sunt prezentate firmele. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Digital News Report 2022 se lanseaza miercuri, la Universitatea din București. Evenimentul va fi organizat de Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicarii, Universitatea din București si PressHUB

- Oamenii vor avea acces in campusul Universitații Politehnica din București incepand de joi, 2 iunie, dupa o perioada de aproape doi ani, dupa protocolul semnat miercuri, 25 mai, de primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, și rectorul UPB, Mihnea Costoiu.Potrivit noului regulament, va fi interzis accesul…