Ciprian Ciucu: Spitalul ce se va construi pe bd. Timişoara ar putea fi gata în 2024 Spitalul pe care Primaria Sectorului 6 il va construi pe bulevardul Timisoara ar putea fi gata in 2024, investitia fiind estimata la circa 340 milioane de lei, a declarat primarul Ciprian Ciucu, miercuri, cu prilejul prezentarii studiului de fezabilitate privind acest obiectiv. “Daca vom avea sprijinul Guvernului, timpul de executie poate sa fie 3 ani. Daca nu si va fi efortul doar de la bugetul local, va trebui ca la fiecare an sa punem niste bani din bugetul local si atunci evident investitia s-ar putea lungi pe perioada mai mare, in functie de fonduri. Ma astept ca undeva prin 2024 spre final… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul sectorului 6, Ciprian Ciucu, anunța ca miercuri va pune in dezbatere publica studiul de fezabilitate pentru spitalul promis in campania electorala, care va fi amplasat la intersectia strazii Valea Cascadelor cu bulevardul Timișoara. Ciucu a spus ca miercuri, la ora 10, va face și o prezentare…

- O serie de spectacole realizate de o parte a institutiilor culturale bucurestene vor fi prezentate publicului, incepand de vineri, pana in 12 septembrie, in cadrul proiectului "Departe de centru, Aproape de oameni", initiat de Teatrul Masca. "Pentru locuitorii cartierelor Militari, Crangasi,…

- ”Aici tehnologia ne permite sa avem informatii in timp real. Am avut in urma cu 10 zile doua sesizari: una in zona Eroilor, una in zona Crangasi. S-a intervenit, nu mai avem populatia de tantari purtatori de virus in acea zona. Exista o informatie neconfirmata pentru o alta zona din Bucuresti, daca…

- In perioada 30 – 31 iulie 2021, KFC, Pizza Hut și Taco Bell organizeaza un targ de joburi care faciliteaza interviuri fața in fața, cu posibilitatea de ofertare a candidaților selectați chiar in aceeași zi. In cadrul evenimentului vor fi luate toate masurile necesare pentru pastrarea distanței fizice…

- Teatrul Masca invita bucurestenii, in perioada 1 august - 12 septembrie, la stagiunea in aer liber, "Departe de centru, Aproape de oameni", care se va desfasura in Amfiteatrul Lacatelor de Dragoste din Bulevardul Uverturii, numarul 14. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, "Departe…

- Zeci de persoane se prezinta zilnic la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului Județean din Timișoara. Pentru a face fața numarului tot mai mare de pacienți, unitatea va fi extinsa, iar lucrarile au inceput. „S-a deschis șantierul pentru extinderea Unitații de Primiri Urgențe. Ea se va extinde…

- Poliștii locali din Sectorul 6 din cadrul Direcției Generale de Poliție Locala Sector 6 au sancționat cu amenzi in valoare totala de 68.000 de lei mai mulți oameni surprinși in timp ce aruncau coji de semințe pe domeniul public, mai ales in parcurile Marin Preda, Crangași, Pacii, Timișoara, Gorjului…

- Polițiștii locali din Sectorul 6 au dat, de la inceputul anului, amenzi de 68.000 de lei persoanelor care aruncau coji de seminte pe domeniul public, in special in Parcurile Marin Preda, Crangasi, Pacii, Timișoara, Gorjului si Drumul Taberei, relateaza Mediafax. Polițiștii locali din cadrul…