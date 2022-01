Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a precizat ca anul trecut au fost aplicate aproape 5.000 de amenzi pentru parcatul pe spatii verzi in sector si au fost date in folosinta 2.200 de parcari noi. "Aproape 5.000 de amenzi pentru parcatul pe spatiul verde in Sectorul 6, date anul trecut. V-am…

- Primarul Sectorului 6 s-a aratat nemultumit de „colindele de la boxe", in contextul in care, in tot Bucurestiul, rasuna colinde la boxe inainte de sarbatori. „Colindele la boxe cu multi decibeli nu sunt colinde. Cum spunea un locuitor al Sectorului 6, "In cazul colindelor, nu este vorba de o boxa plimbata...…

- O femeie din București care a lasat in strada mai multe cutii goale de care voia sa scape s-a trezit cu ele returnate de catre Poliția locala prin intemediul unei firme de curierat. Indrumate de primarul sectorului 6, Ciprian Ciucu, autoritațile nu doar ca i-au trimis femeii gunoiul acasa, dar i-au…

- Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a facut curațenie in Poliția Locala, indreptand ”catre alte orizonturi” aproximativ 100 de polițiști locali, din cei 400 ciți avea inainte sectorul 6. Oamenii legii au participat la o testare eliminatorie, astfel ca doar 300 dintre ei au reusit sa treaca peste cele…

- O suta de politisti locali din sectorul 6 al capitalei raman fara functii Ciprian Ciucu (dr. jos). FOTO: www.facebook.com/ciprian.ciucu Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, anunta ca, în urma concursului, o suta de politisti locali "vor merge catre alte orizonturi", în…

- Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, anunta ca, in urma concursului, o suta de politisti locali ”vor merge catre alte orizonturi”, in timp ce 300 urmeaza sa beneficieze de formare profesionala. Intr-o postare pe Facebook, edilul precizeaza ca a initiat un proces de reforma astfel incat in Politia Locala…

- Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, marturisește ca s-a infectat cu noul coronavirus. Liberalul precizeaza ca a trecut mai ușor prin boala datorita faptului ca era vaccinat. „Am fost putin prezent mediatic deoarece am avut covid 19, in curand ies din izolare. Am avut o prima saptamana grea, cu fel…