Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL Bucuresti, Ciprian Ciucu, edil al Sectorului 6, afirma ca ar fi foarte greu de convins sa candideze la Primaria Capitalei si „trebuie sa fii inconstient” sa-ti doresti un mandat de primar general in conditiile in care „urmeaza sa cada orasul pe noi”. „Eu, care sunt extrem de constient…

- Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a afirmat ca “trebuie sa fii inconstient ca sa iti doresti un mandat ca primar general”, precizand ca ar fi foarte greu de convins sa candideze la Primaria Capitalei cand stie toate probleme. El i-a recomandat primarul Nicusor Dan sa fie mai apropiat de conducerea…

- Primarii Sectoarelor 1 si 6 s-au lansat intr-un schimb de replici, pe Facebook, dupa ce primarul Clotilde Armand a postat o fotografie cu un Ferrari ridicat pentru parcare neregulamentara. ”Al dracului, n-am prins si noi un Ferrari!”, a replicat primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, aratand ca vrea…

- Primarii Sectoarelor 1 si 6 s-au lansat intr-un schimb de replici, pe Facebook, dupa ce primarul Clotilde Armand a postat o fotografie cu un Ferrari ridicat pentru parcare neregulamentara. ”Al dracului, n-am prins si noi un Ferrari!”, a replicat primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, aratand ca vrea…

- Nicușor Dan a declarat, luni, ca vrea sa candideze pentru un nou mandat la Primaria Capitalei. Acesta a susținut ca direcția in care merge administrația locala, de cand e el primar, e una corecta, dar patru ani nu reprezinta o perioada suficient de lunga pentru a demara multe investiți, mai ales…

- Nicușor Dan ii da replica lui Marcel Ciolacu, dupa ce președintele PSD i-a cerut demisia din funcția de primar al Capitalei. „Domnul Ciolacu trebuia sa reacționeze in momentul in care in cei 12 ani de administrație PSD la Primaria Capitalei s-au produs toate nenorocirile in ceea ce privește partea financiara…

- Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, a declarat, sambata, la Digi 24 ca Florin Citu, a fost victima unor campanii de denigrare extrem de acide si de puternice, mentionand ca partidul nu poate sa stea intr-un singur om. Presedintele PNL Bucuresti a precizat ca in contextul in care incepea sa se deterioreze…

- Presedintele PNL Bucuresti, Ciprian Ciucu, afirma ca nu s-a aflat printre cei care au organizat actiunea de schimbare a lui Florin Citu de la conducerea partidului, dar apreciaza ca acest lucru a venit "natural" pentru ca imaginea lui Citu a fost afectata, iar el nu a reusit sa si-o imbunatateasca.…