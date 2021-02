Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, anunța startul activitații de ridicare a mașinilor parcate ilegal in Sector. Pentru aceasta va fi inființata un serviciu in cadrul Administrației Domeniului Public, care va lucra impreuna cu Poliția Locala. Edilul Sectorului 6 a scris pe Facebook propunerile pe care le-a facut Consiliului Local, printre care majorarea impozitului pe proprietatea cu 500% pentru cladirile și terenurile in paragina , ca și ridicarea autovehiculelor parcate ilegal pe strazile din sector. „Nu se mai poate ca pana acum, trebuie sa facem ceva, la 14 ani de la aderarea la UE, orașul…