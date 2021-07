Stiri pe aceeasi tema

- Ciprian Ciucu o acuza pe Violeta Alexandru de minciuna și a precizat, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca s-a retras din comitetul de organizare a alegerilor interne din PNL București. Liberalii din Capitala urmeaza sa-și aleaga sambata liderii, iar echipele candidatilor s-au reunit pentru a…

- Organizația municipala PNL București iși alege sambata, 24 iulie, noua conducere. Cu rasturnari de situație și repoziționari in ultimul moment, batalia interna se anunța una incinsa. Candidații pentru președinția PNL București sunt Violeta Alexandru, președinte in exercițiu, și Ciprian Ciucu,…

- Cu o seara inainte de a-și anunța susținerea pentru Florin Cițu, Ciprian Ciucu semnase un protocol de susținere reciproca cu Ludovic Orban și Violeta Alexandru. Peste noapte, supus unui asalt telefonic din partea premierului in funcție și a susținatorilor acestuia, și-a schimbat opțiunea,…

- „1 an a fost mandatul meu de presedinte ales al PNL Bucuresti. Acum mi-am depus candidatura pentru un mandat plin.Principalul meu proiect politic intern: curatenie in filiale (stiu bine ce am preluat) si meritocratie in promovare. Fara teama sau constrangeri pentru cei care au incredere in ei. Principalul…

- Fost ministru al Muncii in guvernul condus de Ludovic Orban, Violeta Alexandru, cea care deține președinția PNL București, și-a anunțat vineri noapte candidatura la alegerile pentru un nou mandat, care vor avea loc pe 24 iulie. Susținuta de Ludovic Orban, Violeta Alexandru dorește un nou mandat la șefia…

- Premierul Florin Cițu va merge cu Ciprian Ciucu la sediul PNL București, pentru depunerea candidaturii acestuia la șefia PNL București. „Un anunț extrem de important pentru jocul de putere din PNL. O decizie care intarește si mai mult tabara “Reformiștilor””, spune Rareș Bogdan. Actual…

- Antonel Tanase, fostul secretar general al Guvernului Orban, castiga presedintia PNL Sector 3, cu 325 de voturi, fata de cele 151 de voturi obtinute de Claudia Benchescu. Victoria lui Antonel Tanase reconfirma dominarea echipei Orban in Capitala. In prezent, echipa Orban controleaza sectoarele…

- Noua conducere a USR PLUS Bucuresti va fi condusa de Vlad Voiculescu, dar este, de asemenea, dominata de membri care provin din grupul PLUS. Capitala este fieful formatiunii si locul unde sunt cele mai multe locuri eligibile pentru Parlament. Intrarea lui Dacian Ciolos in cursa pentru sefia partidului…