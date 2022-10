1. „In mandatul de ministru din 2016 am fost insistent invitat in Cuba, in numele familiei Castro”, a spus Vlad Voiculescu. Și nu s-a dus, normal. Dar de ce o fi fost invitat? Ardeau cumva plantațiile de trestie de zahar și era nevoie de o salamandra oengista afirmata dupa Colectiv? 2. Bode a plagiat, Ciuca […] The post Ciorba reincalzita a plagiatelor și supa de roșii first appeared on Ziarul National .