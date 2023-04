Stiri pe aceeasi tema

- Peste 10.000 de preparate și bauturi din intreaga lume sunt prezentate pe site-ul TasteAtlas , ce se prezinta ca fiind o „enciclopedie a aromelor”. In acest top sunt prezente și mai multe mancaruri romanești, relateaza Ziare.com.Primul loc in top este ocupat de Tonkotsu ramen (Japonia), cel de-al doilea,…

- Ciorba radauțeana, o rețeta tradiționala din Romania, a ajuns pe locul 12 in topul celor mai bune supe din lume, intitulat “Top 100 cele mai bune supe din lume”. Nu mai puțin de 6 supe romanești s-au facut remarcate in lumea gastronomica, potrivit clasamentului realizat de Taste Atlas in aprilie 2023.…

- Ana Maria Barbosu va participa la concursul de la individual compus dupa ce s-a clasat a 9-a in calificari; la barna este prima rezerva iar la paralele a treia rezerva Romania a ocupat locul 5 in concursul pe echipe la Campionatul European de gimnastica artistica de la Antalia, in Turcia, și s-a calificat…

- Așa cum sugereaza și numele, acest fel de mancare vine de pe meleaguri radauțene, insa prea putin se stie ca inventatoarea ei este o gospodina care in anii 70 era bucatarul-șef al restaurantului Nordic din Radauți, locatie ce aparținea de Ministerul Turismului.

- Școala Gimnaziala „Alexandru Vlahuța” din Gugești va fi gazda unei mobilitați Erasmus+, desfașurata in Romania, parte a proiectului de schimb interșcolar „ERASMUS+ KA229, HAND IN HAND TO CREATE SOCIALRESPONSIBILITY IN YOUNG ADULTS ”, NR. 2020-1-UK01-KA229-078814_4”. Conform datelor furnizate de Anca…

- Prim-ministrul Romaniei, Nicolae-Ionel Ciuca, a avut astazi, 24 februarie 2023, o intrevedere cu Janez Lenarcic, comisarul european pentru ajutor umanitar și gestionarea crizelor, aflat in vizita de lucru la București, anunța Biroul de presa al Guvernului.La aproape un an de la ultima intrevedere, in…

- Clubul Sportiv Universitar din Suceava anunta ca a fost gasit trupul neinsufletit al fostului jucator Cemal Kutahya. Acesta a fost prins sub daramaturi dupa cutremurul care a avut loc in urma cu o saptamana in Turcia. Potrivit impresarului sau, au fost gasite si trupurile baietelului si sotiei lui…

- Federatia Romana de Atletism a anuntat intr-un comunicat anularea Campionatelor Balcanice de seniori in sala, prevazute in data de 11 februarie la Istanbul (Turcia), unde Romania urma sa fie reprezentata de 15 sportivi. ”In urma incidentelor petrecute in Turcia, Ministerul Sportului si Tineretului si…