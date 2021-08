Stiri pe aceeasi tema

- Prezenta USR PLUS in coalitia de guvernare este puternic legata de desfiintarea SIIJ, de depolitizarea si profesionalizarea administratiei publice, a declarat copresedintele formatiunii Dacian Ciolos. „Trebuie sa recunoastem ca prezenta noastra in coalitie e legata puternic de capacitatea noastra de…

- Prezenta USR PLUS in coalitia de guvernare este puternic legata de desfiintarea SIIJ, de depolitizarea si profesionalizarea administratiei publice, a declarat sambata copresedintele formatiunii Dacian Ciolos. „Trebuie sa recunoastem ca prezenta noastra in coalitie e legata puternic de capacitatea noastra…

- Co-președintele USR-PLUS, Dacian Cioloș, a declarat la Suceava, unde a avut o intalnire cu membrii acestui partid, ca din punctul sau de vedere apetitul pentru reforma a partenerilor din Coaliție, PNL și UDMR, este cam redus. Mai mult, Dacian Cioloș a spus ca se așteapta ca dupa alegerile interne, PNL…

- Copresedintele USR PLUS Dacian Ciolos a declarat, vineri, la Teleorman, ca spera ca pana la toamna sa se gaseasca in Coalitie formula de desfiintare a Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ). "Legat de Sectia Speciala, dincolo ca pentru noi, pentru USR PLUS, intr-adevar…

- Intrebat vineri, intr-o conferinta a Rosiorii de Vede, in judetul Teleorman, ce probleme au locuitorii din teritoriu, Dacian Ciolos a explicat ca una dintre dificultati o reprezinta, in mediul rural, valorificarea produselor agricole, care este legata de problema asocierii producatorilor. In acest context,…

- Desființarea SIIJ, butoiul cu pulbere din coaliție, s-ar putea, in sfarșit concretiza. UDMR, partenerul din coaliție care a și creat blocajul printr-o propunere neagreata de ministerul de Justiție, anume ca toate dosarele sa mearga la Parchetul General, dupa desființarea SIIJ, ar fi optat, potrivit…

- „Art. 1. – (1) Prezenta lege reglementeaza desfasurarea activitatilor specifice serviciilor publice de alimentare cu energie termica in sistem centralizat si prepararea apei calde de consum, respectiv producerea, transportul, distributia si furnizarea energiei termice in sistem centralizat, in conditii…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a declarat ca desfiintarea Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SIIJ) este o certitudine si a propus chiar o sesiune extraordinara a Senatului, ca si Camera decizionala a Parlamentului, in care sa se discute acest subiect. Stelian Ion a mentionat ca…