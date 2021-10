Liderul USR, Dacian Ciolos, spune ca, în opinia sa, desemnarea sa drept candidat pentru functia de premier de catre Klaus Iohannis este și un mesaj din partea președintelui catre PNL. Cu o zi înainte de discuțiile cu PNL și cu UDMR, cu care spera sa poate reface coaliția de guvernare, liderul USR mai afirma ca ar putea renegocia împarțirea ministerelor și ca nu crede ca "aici va fi blocajul". "În momentul în care ne-am asumat aceasta desemnare de premier am facut-o deplin constient. Nu ma consider tras pe sfoara, nu ma consider instrumentul nimanui,…