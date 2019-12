Stiri pe aceeasi tema

- Delegații PLUS iși vor alege in acest weekend, in cadrul Convenției Naționale Extraordinare, președintele formațiunii, membrii Comisiei Naționale de Integritate de Arbitraj, membrii Comisiei de Cenzori, precum și Coordonatorii Regionali din toata țara, informeaza Hotnews. Dacian Cioloș este singurul…

- Oana Bogdan și-a dat demisia din PLUS, explicand intr-o scrisoare adresata membrilor Consiliului Național PLUS ca dorește sa fie prezenta in Bruxelles, acolo unde conduce un birou de arhitectura, potrivit unui comunicat emis de formațiunea politica. Aceasta a fost membru in Biroul Național PLUS.…

- „De vina pentru acest esec care afecteaza credibilitatea Romaniei pentru ca Romania, chiar daca e condusa acum de un guvern PSD, nu se confunda cu PSD. Insa iata ca PSD reuseste sa faca Romania de rusine si de data asta. Doamna Dancila a fost prevenita si de mine si de altii, de cateva saptamani, ca…

- PLUS (Partidul Libertate, Unitate si Solidaritate) este condus de fostul premier, Dacian Cioloș. Filiala Județeana PLUS Alba s-a format la finalul lunii iulie, iar la conducerea acesteia a fost ales ca președinte, colegul nostru, Mihail David- CV impreuna cu un Birou Județean format din 8 persoane.…

- Deputatul PNL Pavel Popescu a cerut USR-ului sa denunțe protocolul cu PLUS, ca urmare a declarațiilor facute de Dacian Cioloș.„Dragi colegi parlamentari din USR, prietenii mei: Claudiu Nasui, Tudor Benga, Cristina Pruna, Ionut Mosteanu, Catalin Drula, Cosette Chichirau: prin voi Romania a fost injectata…

- Nu mai putin de 4.450 de condamnati definitiv la pedepse cu inchisoarea se afla in libertate, fiind dati in urmarire nationala si internationala, arata Ministerul de Interne. Practic, 350 dintre condamnatii definitiv sunt dati in urmarire la nivel national, in vreme ce restul de 4.100 la nivel international.…