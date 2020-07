Cioloş: Într-o situaţie de criză internaţională, Parlamentul şi Guvernul se joacă de-a politica Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, sustine ca incompetenta are culoare politica, fiind "marca inregistrata a celor doua partide care fac jocurile in Parlament si in Guvern", si acuza cele doua institutii ca, intr-o situatie de criza internationala, "se joaca de-a politica, spre rusinea lor si drama cetatenilor". "Sunt perfect de acord cu presedintele Iohannis ca virusul nu are culoare politica. Dar haideti sa spunem adevarul: incompetenta are culoare politica si este marca inregistrata a celor doua partide care fac jocurile in Parlament si in Guvern in clipa de fata. Stiam ca vine valul doi, stiam… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

