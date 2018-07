Darius Valcov, consilierul Vioricai Dancila, condamnat in prima instanta la 8 ani de inchisoare pentru trafic de influenta, spalare de bani si operatiuni financiare sau acte de comert incompatibile cu functiile ocupate, a declarat luni seara, intr-o emisiune televizata, ca inflatia in Romania din decembrie 2016 ajunsese la 4,8%, PSD reusind in doar doi ani de guvernare sa o aduca la 3%.