Cioloș, alegeri anticipate: Înainte de sfârșitul anului "Eu am vazut ca inclusiv lideri de la PSD si chiar domnul Dragnea se plangeau ca domnul Iohannis nu-si joca rolul de mediator. Dar hai sa-l lase PSD pe domnul Iohannis sa-si joace rolul de mediator, rolul care e prevazut in Constitutie, sa trimita la plimbare pseudoguvernul pe care il avem acum si sa inceapa discutii cu fortele politice din Parlament. Cred ca ar fi utile discutii si consultari inclusiv cu organizatiile, cu societatea civila, care de un an si jumatate protesteaza in strada, ca sa vedem care sunt cele mai bune solutii pe care politicienii alesi de cetatenii Romaniei sa si le… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fondatorul Miscarii Romania Impreuna, Dacian Ciolos, a declarat ca actualul guvern trebuie sa demisioneze si sa fie gasita o alta solutie inainte de sfarsitul anului, inclusiv alegeri anticipate. "Nu e cazul sa dau eu acum solutii, cand va fi momentul o sa explic. Din punctul meu de vedere, pe termen…

- Fondatorul Miscarii Romania Impreuna, Dacian Ciolos, a declarat joi, intr-o conferinta sustinuta la Cluj alaturi de fostul ministru Anca Dragu, ca actualul guvern actual trebuie sa demisioneze si sa fie gasita o alta solutie inainte de sfarsitul anului, inclusiv alegeri anticipate. "Eu…

- Fostul premier Dacian Ciolos a afirmat, miercuri seara, la Ploiesti, ca nu este suficient ca Guvernul Dancila sa pice, ci este nevoie de alegeri anticipate pentru ca majoritatea politica actuala si-a pierdut legitimitatea, informeaza Agerpres."Eu cred ca ar trebui nu doar ca guvernul acesta…

- Prezent miercuri seara la Ploiesti, unde a participat la o dezbatere organizata de Platforma Romania 100, Dacian Ciolos a criticat actualul Guvern, pe care l-a catalogat drept nociv atat pentru tara cat si pentru actorii politici. „Eu cred ca, in momentul de fata, exista in Parlament o majoritate…

- Sorin Roșca Stanescu nu crede ca sentința o sa jeneze prea mult traiectoria politica a lui Dragnea."E o condamnare care nu are valoare politica prea mare. De fapt, din punct de vedere politic, nu inseamna nimic. Ea ar fi insemnat ceva daca s-ar fi ajuns la o condamnare definitiva și executorie.…

- Fostul premier Dacian Ciolos, membru fondator al partidului 'Miscarea Romania Impreuna', considera ca in acest moment sunt necesare o reforma profunda a statului si o reforma in politica, apreciind ca singura solutie la situatia actuala o reprezinta demisia guvernului, organizarea unui referendum…

- Fostul premier Dacian Ciolos considera ca, in contextul evenimentelor din ultimele zile, singura solutie in trei pasi este demisia Guvernului Dancila, referendum pentru justitie si alegeri anticipate. Dacian Ciolos a notat, joi dimineata, pe reteaua de socializare Facebook, ca “oamenii ies in strada…

- Liderul Partidului National Liberal, Ludovic Orban, a reiterat, vineri seara, in judetul Alba, ca motiunea de cenzura impotriva guvernului va fi depusa atunci cand estimarile vor arata ca "va avea cele mai mari sanse" sa treaca, pana atunci urmand sa se poarte negocieri inclusiv cu anumiti social-democrati.Intrebat…