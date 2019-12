Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 11 dec – Sputnik. Liderul american a declarat ca in cadrul intrevederii au fost discutate un șir de probleme, inclusiv relațiile comerciale dintre parți, problema nucleara iraniana, problema Coreei de Nord, dar și cele legate de Tratatul privind rachetele cu raza mica si medie de acțiune,…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a transmis, duminica, un mesaj in care apreciaza ca Ziua Naționala este cel mai bun moment in care putem vorbi despre unitate, despre solidaritate și despre o mai buna ințelegere intre noi, romani din țara sau de peste hotare”.”Ziua Naționala…

- Dacian Cioloș a declarat, duminica seara, ca susținatorii alianței USR-PLUS și ai lui Dan Barna au influențat in mod deficit rezultatul celui de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale. El a adaugat ca alegerile parlamentare anticipate ar trebui sa devina un subiect serios pentru partide, potrivit…

- Fuziunea USR - PLUS se amana. "Vom avea vineri o intalnire a Birourilor reunite in care vom stabili pasii urmatori de continuare a aliantei si perspectivele cele mai utile, pentru ca miza sunt aceste alegeri al caror rezultat conteaza foarte mult", a afirmat Barna, intrebat la o conferinta de presa…

- Liderul formațiunii politice PLUS, Dacian Cioloș, a vorbit despre mandatul primarului Emil Boc (PNL). El nu neaga rolul avut de Boc in dezvoltarea orașului, dar a ținut sa puncteze și problemele actuale pe care le are orașul de pe Someș.Citește și: Dacian Cioloș vrea Guvern 'din umbra': trei…

- Liderul PLUS Dacian Ciolos a declarat ca Alianta USR-PLUS ramane validata, ca se va continua ce s-a construit impreuna si ca se urmareste intarirea colaborarii. „Alianta PLUS si USR este in continuare validata ca una din principalele trei forte politice ale tarii. PLUS si USR au reusit in mai putin…

- Liderul USR Dan Barna nu va demisiona din fruntea partidului, desi a ratat turul doi al alegerilor prezidentiale. „Bucata de Romanie pe care m-am bazat si in care am crezut este mai mica decat am anticipat“, a spus Dan Barna. Alianta USR-PLUS va continua, a spus si Dacian Ciolos.

- Liderul PLUS Dacian Cioloș a anunțat luni, in cadrul unei conferințe de presa, ca alianța USR PLUS il va susține pe Klaus Iohannis in turul doi al alegerilor prezidențiale, nu inainte de a primi cateva asigurari din partea președintelui.„Nu e nicio surpriza daca spunem ca in aceste condiții…