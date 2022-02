Instalarea PSD la putere aduce in prima linie și o serie de nume care au mai ocupat funcții in structura guvernamentala sau in fruntea unor agenții. Numirile se fac pe linie de partid, iar premierul Ciuca nu are drept de veto asupra lor, susțin surse guvernamentale. PSD, PNL și UDMR nu și-au imparțit doar ministerele, ci și pozițiile din eșaloanele doi și trei. Fiecare formațiune știe ce i-a revenit in administrare și a trecut la instalarea oamenilor de partid in pozițiile cheie. Procedura a implicat doua faze: prima data, partidele au negociat imparțirea puterii, iar apoi au trecut la instalarea…