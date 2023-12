Ciolacu: Vom continua eforturile pentru eliminarea controalelor la frontierele terestre

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Uniunii Europene a decis intrarea Romaniei și Bulgariei in Schengen cu frontierele aeriene și maritime, a anunțat Ministerul de Interne sambata seara. „Astazi, 30 decembrie 2023, ora 22.38, Consiliul UE a adoptat Decizia privind aplicarea acquis-ului Schengen in Romania și in Bulgaria.In conformitate…

- Consiliul UE a adoptat Decizia privind aplicarea acquis-ului Schengen in Romania si in Bulgaria. Decizia se aplica din martie 2024 si vizeaza frontierele aeriene si navale. Romania si Consiliul Uniunii Europene vor continua eforturile pentru obtinerea unei decizii referitoare la eliminarea controalelor…

- Comisia Europeana saluta decizia „istorica” a Consiliului UE de a accepta, incepand cu martie 2024, aderarea Romaniei si Bulgariei la spatiul Schengen intr-o prima etapa, cu granitele aeriene si maritime, si spune ca in 2024 vor continua negocierile pentru renuntarea la controale si pentru granitele…

- Comisia Europeana a anunțat sambata seara, 30 decembrie, ca „saluta decizia luata astazi in unanimitate de Consiliu, de a primi Romania și Bulgaria in spațiul Schengen, incepand cu eliminarea controalelor la frontierele aeriene și maritime in martie 2024”.Aderarea celor doua țari va stimula calatoriile,…

- Coaliția guvernamentala respinge cu celeritate cele trei propuneri de lege inregistrate de UDMR pentru autonomia Ținutului Secuiesc, alimentand discuții despre interesele electorale și agenda naționalista. Trei propuneri de lege privind autonomia Ținutului Secuiesc , depuse de deputații UDMR Zakarias…

- Ministerul de Interne al Romaniei a anunțat, miercuri seara, ca a ajuns la un acord politic cu ministerele din Austria și Bulgaria pentru extinderea spațiului Schengen cu Romania și Bulgaria cu frontierele aeriene și maritime incepind cu martie 2024. Intrarea in spațiul Schengen s-ar face printr-o formula…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) anunta ca, in urma cu cateva zile, a ajuns la un acord politic impreuna cu ministerele omoloage din Austria si Bulgaria privind extinderea spatiului Schengen cu Romania si Bulgaria la frontierele aeriene si maritime incepand cu luna martie 2024, potrivit agerpres.ro.…

- Decizia a fost luata la nivelul Consiliul Uniunii Europene dupa mai multe saptamani de negocieri intre statele implicate, respectiv Romania, Bulgaria și Austria. Un vot care va confirma ințelegerea urmeaza sa fie dat peste doua zile, in Comitetul Reprezentanților Permanenți la Uniunea Europeana, format…