- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a participat, vineri, la reuniunea Consiliului JAI, unde s-a discutat despre subiecte de interes pentru Romania, cum ar fi spatiul Schengen, consolidarea cooperarii politienesti intre statele membre, azilul si migratia, dar si despre agentia FRONTEX. Bode a atras atentia…

- Deputata PNL Maria Gabriela Horga anunța pe Facebook ca Romania este tot mai aproape de intrarea in spațiul Schengen. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Bulgaria, Croația și Romania indeplinesc toate condițiile prealabile necesare pentru a adera la spațiul Schengen și așteapta in continuare ca decizia de aderare sa fie adoptata in cadrul Consiliului, se arata intr-o rezoluție votata, miercuri, la Congresul Partidului Popular European, care se desfașoara…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca ar fi o greseala eliminarea scutirilor din industria IT, adaugand ca in Romania munca „este impozitata mult prea mult” fata de impozitarea capitalului. „Eu cred ca ar fi o greseala sa eliminam scutirile (din industria IT – n.r.), dar plecam de la…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni, 11 aprilie, ca planul Sprijin pentru Romania ofera o forma de protectie in fata scumpirilor pentru mai mult de jumatate din populatie.Planul 39;Sprijin pentru Romania 39; va raspunde momentului dificil in care ne aflam si ma bucur ca am lucrat impreuna…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, exclude ideea de a sustine "distrugerea" actualului sistem de urgenta din Romania, el elogiindu-l pe seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, pentru modul in care a pus la punct acest sistem, potrivit News.ro. Fii la curent cu cele mai…

- Presedintele PSD si al Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a declarat marti, la Constanta, ca in iunie va avea loc Consiliul JAI (Justitie si Afaceri Interne, n.red.) al UE, iar in aceasta perspectiva toti decidentii politici din Romania "vorbesc aceeasi limba: locul Romaniei e in Schengen".…