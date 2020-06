Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat luni ca, personal, il va sustine pe senatorul Niculae Badalau pentru functia de vicepresedinte al Curtii de Conturi. Ciolacu a subliniat, in cadrul unei conferinte de presa, ca este vorba despre o optiune personala, in conditiile in care legea nu permite adoptarea unei decizii la nivelul forului de conducere al partidului, deoarece nu este vorba despre functii politice. Liderul PSD a adaugat ca "nu are nicio problema sa il sustina" pe deputatul PSD Iulian Iancu ca vicepresedinte al ANRE. "Nu am nicio problema sa il sustin si pe domnul Badalau,…