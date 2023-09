Premierul Marcel Ciolacu spune ca este șantajat dupa ce a propus proiectul de lege care scoate pacanelele in afara localitaților. Am vorbit cu domnul Simonis, o analiza pe ceea ce inseamna aceste jocuri de noroc. Normal ca mi-am luat partea din lege de jocuri de noroc, la Guvern, si am inceput sa lucrez impreuna cu expertii din Ministerul de Finante la ce trebuie modificat in lege ca smecherii sa nu ne mai pacaleasca. Am initiat un proiect de lege cu celebrele pacanele pe care le gasiti, domnilor primari, in toate comunele si dumneavoastra stiti cel mai bine nenorocirile pe care le creeaza. Faptul…