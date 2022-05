Stiri pe aceeasi tema

- Din Sankt Petersburg, intr-o discuție cu Libertatea, un muzician transmite o bucata de realitate ruseasca, in timpul invaziei din Ucraina. „Chiar acum, aproape non-stop, exista emisiuni TV cu «experți» care discuta despre posibile preluari militare de noi teritorii și atacuri nucleare. Este pur și simplu…

- NATO va desfasura patru noi grupuri de lupta in Bulgaria, Romania, Ungaria si Slovacia, pentru a-si consolida apararea pe flancul sau estic contra Rusiei, a anuntat miercuri secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, potrivit Agerpres. „Liderii NATO vor decide la summitul lor…

- Jurnalista rusa Marina Ovsiannikova, angajata unui post rus de televiziune, care a intrat in direct in timpul unui jurnal televizat pro-Kremlin pentru a denunta invazia rusa a Ucrainei, era judecata marti cu privire la faptul ca a manifestat in mod ilegal, anunta un tribunal din Moscova, relateaza…

- „Cam cat inseamna pacea și viețile oamenilor pentru regimul Putin? Mai nimic. Totul este doar despre o propaganda ieftina, o otrava pe care incearca sa o vanda intregii lumi, la fel cum o face și cu propria populație. In timp ce, de fapt, continua crimele impotriva civililor in Ucraina și o invazie…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat marți ca exista informații credibile conform carora Rusia vizeaza civilii din Ucraina și a cerut Moscovei sa puna capat conflictului. Intr-o declarație de presa susținuta la Riga in Letonia, el a subliniat ca alianța lucreaza pentru a se asigura…

- Controversatul om de afaceri Sorin Ovidiu Vantu (SOV) a postat pe pagina sa de Facebook un scenariu destul de alarmist privind conflictul militar din Ucraina și implicațiile asupra țarii noastre. „Forța militara a Rusiei este colosala” „Batalia este pentru o lume multipolara. Putin s-a ridicat impotriva…

- Toata lumea se intreaba daca Putin se va opri la Ucraina. Daca ne uitam la mesajele adepților sai din online, unele cu mare probabilitate coordonate de la Kremlin, ne dam seama ca, in discurs și idei, el a trecut deja și alte granițe. Dupa acțiunea armata de joi dimineața, reacția de respingere din…

- Putin invita vecinii Ucrainei sa se serveasca și ei din teritoriul vecinului lor. El a spus in lungul sau discurs care a precedat recunoașterea oficiala a celor doua republici din Donbas ca Ucraina e un stat artificial creat din teritorii alipite de Stalin de la Rusia, Romania, Ungaria și Polonia.…