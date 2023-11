Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, ca in acest an investitiile in infrastructura au crescut cu aproximativ 70% fata de 2021, cand ministru al Transporturilor era Catalin Drula. Ciolacu a sustinut, la inceputul sedintei Guvernului, ca in acest an se inregistreaza investitii „record” in domeniul…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi, la inceputul ședinței de Guvern, ca asteapta de la ministrul Finantelor – Marcel Boloș – un plan de masuri, asumat, atat in ceea ce priveste colectarea la bugetul de stat, cat si digitalizarea ANAF si a sistemului vamal. „Categoric, in anul 2024 nu va fi nicio…

- Premierul Marcel Ciolacu a convocat, saptamana viitoare, o intalnire cu specialiștii din Ministerul Finanțelor și BNR, dar și cu reprezentanții micilor intreprinzatori, ai bancilor și ai societații civile.

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi, in sedinta de Guvern, ca va fi aprobat un memorandum avand ca tema investitiile publice prioritare pentru anul viitor, document care va sta la baza elaborarii bugetului pe 2024, scrie news.ro. Premierul a mai spus ca astazi va fi prima sedinta de coalitie, impreuna…

- Premierul Marcel Ciolacu, presedintele PSD, a declarat ca prin „atacul ipocrit” la Curtea Constitutionala (CCR) a proiectului de lege privind masurile fiscal-bugetare asumat de Guvern in Parlament, statul a pierdut sume in jur de 1 miliard de lei, bani din „reorganizare si din combaterea evaziunii”.…

- Presedintele USR, Catalin Drula, i-a cerut, luni, Avocatului Poporului sa atace la Curtea Constitutionala ordonantele de urgenta prin care premierul Marcel Ciolacu "isi da derogare" de la aplicarea unor legi in vigoare. Liderul USR a sustinut ca, in decursul unei singure luni, sunt adoptate trei…

- Premierul Marcel Ciolacu a discutat, luni dimineața, cu ministrul de Finanțe, Marcel Boloș, și ministrul Justiției, Catalin Predoiu, pentru o ultima analiza a masurilor de reducere a deficitului fiscal care ar urma sa fie aprobate in ședința de guvern de astazi.

- ”Prima data, am fost incantat cand vazut ca, dupa Marghiloman, a aparut un prim-ministru din Buzau. Ma refer la domnul Ciolacu. Numai ca Marghiloman era capitalist si stia ce trebuie sa faca. Acum, domnul prim-ministru face pe croitorasul cel viteaz: taie, taie, taie! Taie de unde trebuie, dar lasa…