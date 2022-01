Liderul social-democrat a avut un raspuns categoric la mesajul venit recent de la fostul premier Cițu, actualul numar 1 de la PNL, partid alaturi de care PSD-ul se afla in coaliția de guvernare. „Haideți sa depașim zona de declarații politice și de fandoseli. Romanii așteapta de la noi lucruri concrete și serioase. In acest moment, […] The post Ciolacu, raspuns categoric, sa auda și Cițu: „Sa depașim zona de declarații politice și de fandoseli” - VIDEO first appeared on Ziarul National .