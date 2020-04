Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu, lider PSD și președintele Camerei Deputaților, reacționeaza dupa ce Klaus Iohannis a acuzat ca, in timp ce autoritatile se lupta cu pandemia, „PSD se lupta in birourile din Parlament sa dea Ardealul ungurilor. ” Președintele Camerei Deputaților il taxeaza pe președinte pentru ieșirea…

- Marcel Ciolacu, lider PSD și președintele Camerei Deputaților, reacționeaza dupa ce Klaus Iohannis a acuzat ca, in timp ce autoritatile se lupta cu pandemia, PSD se lupta in birourile din Parlament sa dea Ardealul ungurilor.„Ieșirea de astazi a președintelui Iohannis arata cat de jos poți…

- Klaus Iohannis a criticat dur faptul ca o lege initiata de UDMR a trecut tacit prin Camera Deputatilor, for in care PSD are majoritate si pe care il conduce prin presedintele Marcel Ciolacu. "PSD se lupta in birourile secrete din Parlament ca sa dea Ardealul ungurilor!", a acuzat presedintele Klaus…

- Președintele Klaus Iohannis a atacat in termeni duri PSD și pe președintele partidului și al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, intr-o declarație de presa susținuta, miercuri, la Cotroceni. Klaus Iohannis și-a inceput declarația dand buna ziua PSD in limba maghiara. El l-a salutat cu aceeași expresie…

- Camera Deputaților a adoptat joi cu modificari, in calitate de for decizional, ordonanța de urgența a guvernului (OUG 37/2020) care ofera posibilitatea, persoanelor fizice și firmelor, a amanarii ratelor la credite. Liderul deputaților PNL, Florin Roman, a anunțat ca liberalii vor ataca modificarile…

- Liderul grupului PNL din Camera Deputaților, Florin Roman, a anunțat joi, in plenul Camerei Deputaților, ca liberalii vor ataca la Curtea Constituționala proiectul de lege pentru aprobarea OUG 37/2020 care se refera la amanarea plații ratelor la banci.„O sa atacam la CCR legea adoptata azi”,…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, spune ca PSD va vota “responsabil” privind prelungirea starii de urgența, joi, in Parlament. “Incompetența Guvernului in gestionarea crizei, dar și lipsa oricarui dialog pentru un plan de masuri economice și sociale ne pun sa alegem intre doua rele: sa…

- Curtea Constituționala a Romaniei (CCR) a publicat, marți, motivarea deciziei prin care constata conflictul juridic de natura constituționala intre președinte și Parlament și il obliga pe Klaus Iohannis sa desemneze un premier capabil sa coaguleze o majoritate. In motivare, Curtea combate, extrem de…