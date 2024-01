Sarbatoare in calendarul ortodox, la data de 18 ianuarie 2024

In aceasta luna, in ziua a optsprezecea, pomenirea celor intre sfinti parintii nostri Atanasie si Chiril, patriarhi ai Alexandriei.Sfantul Atanasie cel Mare, arhiepiscopul AlexandrieiSfantul Atanasie a trait in zilele marelui imparat Constantin si ale urmasilor sai. A luat parte… [citeste mai departe]