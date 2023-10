Ciolacu promite salvarea spitalelor, dar săptămâna viitoare Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi, in sedinta de Guvern, ca s-a ajuns la o solutie pentru sincopele aparute in aprovizionarea cu medicamente, astfel ca saptamana viitoare vor aloca din Fondul de Rezerva 500 de milioane de lei pentru medicamente si programe de sanatate, plus alte 200 de milioane de lei pentru spitale. ”Am gasit o solutie si pentru sincopele aparute in aprovizionarea cu medicamente”, a spus premierul in sedinta de Guvern, el precizand ca a discutat cu ministrul Finantelor si cu cel al Sanatatii pe acest subiect. ”Saptamana viitoare alocam din Fondul de Rezerva 500 de milioane… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

